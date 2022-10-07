كشفت شركة غوغل النقاب عن ساعتها الذكية الافتتاحية وجهاز "بيكسل" اللوحي في حدث إنتاج الخريف. لقد تم الكشف أيضًا عن كيفية أنه يمكن لهواتف Pixel الجديدة إصلاح وتعديل الصور الباهتة وتوجيه ضعاف البصر والمكفوفين من إرشادات صوتية خلال التقاطهم لصور "السيلفي" دون مساعدة من أحد.

وهناك ميزات أخرى جديدة وهي تحسين آخر في برنامج الكاميرا وهو (Photo Unblur)، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإصلاح الصور الباهتة أو غير الواضحة، وذلك من خلال دمج الصور تلقائيًا من الكاميرات ذات العدسة الواسعة والرئيسية معًا للمساعدة في ضمان وضوح الوجوه في الصور.

كما قدمت غوغل أيضًا جهاز (Pixel) اللوحي، الذي يأتي مع قاعدة شحن لاسلكية تعمل كمكبر صوت أيضًا.

وقد أطلقت غوغل أول ساعة (Pixel) على الإطلاق، تتعاون مع شركة "فيت بيت" من أجل خاصيّة الصحة واللياقة البدنية.

يبلغ سعر هواتف (Pixel 7) و(Pro7) 599 دولارًا و899 دولارًا، أما ساعة (Pixel) فإنها متاحة للطلب المسبق بسعر 349.99 دولارًا، ولم يتم الإعلان عن سعر جهاز (Pixel) اللوحي بعد.