لفتت سيارة SD-03 الطائرة والتي تصنعها شركة "سكاي درايف" اليابانية أنظار رواد معرض جايتكس 2022 في دبي.

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، أوضح توموهيرو فوكوزاوا، الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة أن السيارة ذات المقعد الواحد تعمل ببطارية كهربائية لتشغل 8 مراوح وبإمكانها التحليق بشخص يزن 80 كيلوغراما لمدة 10 دقائق.

أما عن استخدامات السيارة، فقال فوكوزاوا إن من بين الاستخدامات أنها تقدم زاوية فريدة لرؤية المعالم السياحية مشيرا إلى أنها بلا انبعاثات كربونية، ويجري الآن تطوير الطراز SD-05 من السيارة الطائرة بمقعدين اثنين.