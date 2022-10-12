"بالإجماع".. الجبير يرد على أنباء رفض بعض أعضاء "أوبك بلس" خفض الإنتاج

رفض عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، التقارير التي أفادت بمعارضة بعض الدول الأعضاء في "أوبك بلس" قرار خفض إنتاج النفط، مؤكدًا أن "الخلاصة هي أن كل عضو من دول أوبك وأوبك بلس أيد هذا القرار، وهذا ما نلتزم به".

وأضاف: "فيما يتعلق بالتكهنات أو التصريحات المخالفة، لا أقبلها لأنني أعتقد أن الخلاصة هي أن الكل وافق على الأمر، وبالتالي فإنه كان لذلك قرارا بالإجماع".

كما أكد على أن المملكة تتطلع "إلى المزيد من الأسواق المستقرة، ونتطلع إلى أسواق مزودة بشكل كافٍ، ونتطلع إلى تجنب السلوكيات الغريبة في الأسواق، وهذا ما كانت السعودية تقوم به".