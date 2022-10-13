منصة "تجوري" تطلقها محاكم مركز دبي المالي ومسؤولة توضح لـCNN

كشفت عائشة بن كلبان، مسجل المحاكم بالإنابة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن منصة جديدة تم إطلاقها باسم "تجوري" وذلك في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش معرض "جايتكس" 2022.

ووفقا للبيان الرسمي للمنصة، فإن "تجوري" سيتيح لك إمكانية التحميل والتخزين الآمنين للمستندات بدءاً من عقود التأمين وسندات الملكية والوصايا والشهادات المالية وصولاً إلى الصور وملفات الوسائط المتعددة ويمكن لأي فرد في العالم استخدامه والاستفادة منه.

وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات البيومترية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم.

ويضمن "تجوري" من خلال تقنية السجلات الموزعة (DLT)، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تذكرهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.