بـ"نجوم" تملأ أبوابها وسقفها.. شاهد أول سيارة كهربائية من رولز رويس

كشفت رولز رويس عن أول سيارة كهربائية لها، اسمها "سبيكتر"، حيث تتشارك مع طرازات رولز رويس الأخرى التي تعمل بالوقود في الهيكل الأساسي.

كما تتميز سبيكتر أيضًا بـ"أبواب النجوم"، آلاف الإضاءات على الأبواب والسقف التي كانت متوفرة في طرازات سابقة.

شكلها المدبب مستوحى من اليخوت، كما هو حال طراز "ذيل القارب"، سيارة رولز رويس مخصصة بقيمة 25 مليون دولار.

ولأنها تزن أكثر من أغلب السيارات متعددة الاستخدامات، يمكن قيادة المركبة لمسافة 420 كيلومترًا قبل أن تحتاج إلى إعادة شحنها.

لم تعلن أسعار "سبيكتر" بعد لكن السيارة ستتوفر في أواخر عام 2023، في حين تعهدت رولز رويس بتوفير أسطول كامل من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.