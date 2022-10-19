إليك ما يعنيه الدولار الأمريكي القوي بالنسبة للمستهلك

الدولار الأمريكي أقوى نسبيًا مما كان عليه منذ عقود. إذًا، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟

كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في شركة Invesco، قالت إن "الدولار الأمريكي القوي يمكن أن يكون إيجابيًا للمستهلكين، خاصة أن العديد من المستهلكين يشترون جزءًا كبيرًا من سلعهم من الخارج".

وأضافت أنه "يمكنك القول إن الدولار القوي هو مكافح للتضخم نوعا ما بالنسبة للمستهلكين لأنهم يرون بعض التكاليف تنخفض فيما يتعلق بالسلع. المشكلة تواجه الشركات، ومرة ​​أخرى، تلك الشركات التي تجني إيراداتها من خارج الولايات المتحدة".