موتورولا تكشف عن هاتف قابل للتمدد بضغطة زر.. كيف يعمل؟

أعلنت شركة "موتورولا" للتو عن تقنية التمدد الجديدة للهواتف الذكية، مما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم الشاشة بضغطة زر واحدة.

لقد رأينا مفاهيم مماثلة من شركات مثل "TCL" و "LG" في الماضي، لكن هذا يضيف لمسة جديدة تمامًا على المفهوم.

الفرق الرئيسي بين هذا الهاتف مقارنةً بالإصدارات الأخرى التي رأيناها من قبل، هو أنه يكبّر حجم الهاتف الذكي عموديًّا.

في الماضي، رأينا إمكانية تكبير الشاشات أفقيًّا، لتصبح أشبه بالأجهزة اللوحية.

وقالت شركة "موتورولا" إن هذه التكنولوجيا يمكنها أن تعمل أيضًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة لتوفير المزيد من المرونة.

فلماذا نحتاج إلى جهاز قابل للتمدد إذا كان لدينا بالفعل أجهزة قابلة للطي في السوق وهي تعمل بشكل جيد حقًا؟

في البداية، يحب المستهلكون الاختيار، لذا فإن هذا يمنح المزيد من المنتجات المعروضة، والمزيد من الأشياء للاختيار من بينها.

ثانيًا، تحتوي الأجهزة القابلة للطي على مفصل وعلى الجانب الآخر، لا تكون الشاشة دائمًا مسطحة بشكل كبير.

سيؤدي ذلك إلى تبسيط التصميم وجعله أسهل للاستخدام وأخف وزنًا. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه مجرد مفاهيم أجهزة، لذا لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيتم نشرها في الأسواق.