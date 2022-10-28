قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، إنها لا ترى بوادر ركود في المدى القريب،حيث انتعش الاقتصاد الأمريكي بعد ستة أشهر من الانكماش.

وأشارت يلين إلى أن "ما نراه الآن هو نمو قوي هذا الربع. من الواضح أن النمو تباطأ بعد انتعاش سريع للغاية وتعاف من ارتفاع معدلات البطالة. نحن في اقتصاد التوظيف الكامل. من الطبيعي جدًا أن يتباطأ النمو، وقد حدث ذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، لكنه لا يزال على ما يرام"، مضيفة: "لدينا سوق عمل قوي للغاية. لا أرى بوادر ركود اقتصادي في هذه المرحلة".

وعند سؤالها عما إن كانت تتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لأداء الاقتصاد الأمريكي بأنه "قوي كالجحيم"، أكدت يلين أنها تتفق معه تمامًا، قائلة إنه "إذا نظرت حول العالم، في الكثير من الاقتصادات التي تعاني حقًا، ليس فقط من ارتفاع التضخم وإنما من الأداء الاقتصادي الضعيف جدًا، فإن الولايات المتحدة تبرز. أعتقد أننا الأقوى أداء على حد علمي في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "لدينا بطالة في أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا. هناك وظيفتان شاغرتان لكل أمريكي يبحث عن عمل. لقد رأينا في تقرير هذا الصباح أن الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري يواصلان النمو. لدينا موارد مالية قوية للأسر، وموارد مالية تجارية، وبنوك برؤوس أموال جيدة. ونحن نخلق ​​300 ألف وظيفة في المتوسط شهريًا. هذا ليس اقتصادًا في حالة ركود، وما زلنا نؤدي بشكل جيد".