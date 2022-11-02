رأى وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لاري سمرز أنه من المرجح أن تدخل الولايات المتحدة في ركود اقتصادي العام المقبل، وذلك خلال لقاء مع مذيع CNN وولف بليتزر، حول ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وكيف يمكن للأمريكيين الاستعداد للركود المحتمل.

وأشار سمرز إلى أن "هذه فترة للاقتراض للأمد البعيد بدلاً من الأمد القصير. إنها لحظة إدراك، كما تعلم، أنه قد تكون هناك أوقات أكثر صعوبة في المستقبل. لذا يجب ألا يقترض الفرد أكبر من قدرته. ربما إنها ليست لحظة جيدة لتحمل مخاطر كبيرة".

وأكد سمرز أن "هذه الأشياء التي أعتقد أنه يجب أن يفكر بها الناس، إنها لحظة جيدة للاحتفاظ بالأصول التي يمتلكها الفرد".