شاهد.. ماذا تعني الزيادة التاريخية "الكبيرة" في أسعار الفائدة؟

أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع آخر لأسعار الفائدة بنسبة 0.75٪، مما يجعله رابع أقوى ارتفاع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. يناقش مراسل CNN مات إيغان هذا الموضوع.

يقول إيغان: "هذا حدث تاريخي. أعني، لم نشاهد أبدًا إجراءات جذرية مثل هذه في ظل جانيت يلين، لم نر هذا مطلقًا من بن بيرنانكي، أو حتى آلان جرينسبان".

يذكر أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية لهذا الأمر: أولًا التطورات الاقتصادية والمالية، ثانيًا التشديد التراكمي للسياسة النقدية حتى الآن، وهذا أمر أساسي، حيث تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وقال أيغان: "ربما بعد أن يمهد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأساسيات، سنخفف وتيرة ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة".