تعد عملية “الحرق الموصوف” أحد أقدم الطرق وأكثرها فعالية لمنع حرائق الغابات الشديدة من الانتشار.

تريد شركة "Drone Amplified" التي تتخذ من ولاية نبراسكا الأمريكية مقراً لها أن تجعلها أكثر أمانًا وأسهل استخدامًا في الوصول إليها.

حيث تستخدم الشركة طائرات بدون طيار في نظامها لمعالجة الأمر.

يتم تحميل هذه الطائرات التي تبلغ أكثر من 22 كيلو غرامًا، بكرات نارية يتم إسقاطها على الأهداف التي يتم اختيارها بدقة متناهية.

الكرات النارية والتي تسمى "بيض التنين" تحتوي مادة برمنجنات البوتاسيوم، وعند مزجها مع مادة الجلايكول يبدأ تفاعل كيميائي ويشتعل فور ملا مستها سطح الأرض.