يشرح دان آيفز، محلل الأبحاث في شركة "ويد بوش"، سبب إزالة أسهم شركة تسلا من قائمة أفضل الأفكار لشركته بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر.

ووجهت مذيعة (CNN) سؤال إلى دان آيفز عن سبب قيامه بإزالة تسلا من قائمة أفضل أفكار من شركته "ويد بوش"، وطلبت منه التحدث عن رأيه في ذلك ولماذا؟.

حيث أجاب آيفز: "أعتقد في النهاية، أعني أن عرض السيرك هذا لم يتحسن، بل إنه في الواقع أصبح أسوأ".

وأضاف إن المشكلة هي أن بيع أسهم تسلا مثل جهاز الصراف الآلي الخاص بإيلون ماسك تقريبًا.

وتابع بالقول: "أكاد أقول إن الصبر على مدار الساعة بدأ بالنفاذ لمستثمري تسلا".