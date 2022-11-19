دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت المصممة الأردنية، ريم السميرات، أول امرأة عربية تعمل في تصميم السيارات، الضوء على سيارة "لوسيد" التي اعتبرتها "المنافس الوحيد" لسيارات تسلا من ناحية قدرة بطاريتها، وما تتوقعه لتأثير استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحتمالية توجه السيارة لسوق المملكة كوجهة أولى.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها السميرات مع CNN بالعربية حيث قالت: "سيارة لوسيد هي من السيارات التي ننتظرها بشوق لأنها تعتبر المنافس الوحيد في السوق لتسلا، من ناحية قدرة البطارية وحتى من ناحية التصميم لأنها تعتبر سيارة رفاهية كهربائية.."

وتابعت السميرات وهي مؤسسة ومديرة التصميم في "كونسيبتس" لتطوير وتصميم هياكل السيارات: "صندوق الاستثمارات العامة هو أحد المساهمين بشركة لوسيد وأكيد سيكون له تأثير بطريقة إيجابية، ومن الممكن أن يكون التوجه للأسواق السعودية عندما تطرح السيارة، كسوق أول.."

وفيما يتعلق بانعكاس احتياجات السوق على تصميم السيارات، قالت السميرات: "بالعادة عندما نقوم بتصميم السيارة يكون لدينا سوق نستهدفه ونفكر فيه، عندما أفكر في سوق فأنا انظر إلى احتياجات الناس في هذه السيارة وينعكس هذا من خلال التصميم، فمثلا ممكن في السعودية يحتاجوا الشاشة تكون بالعرض وليس بالطول وعليه يكون التصميم بهذه الطريقة، يحتاجون مثلا عند الحديث عن سيارة كهربائية يعني أول مؤثر هو درجة الحرارة فدائما المشاكل بسيارات الكهرباء في المنطقة الخليجية أن درجة الحرارة عالية جدا والبطارية لا تتمكن من التحمل بذات الأداء، وعليه ممكن أن يكونوا (شركة لوسيد) أول ناس يطرحون علاج لمشكلة البطارية والمسافة ومدة الشحن.."