قدمت بورشه سيارة "911 داكار"، وهي نسخة خاصة للطرق الوعرة من سيارتها الرياضية الكلاسيكية 911.

تقول شركة بورشه إن النموذج قد تم اختباره على مدى 10 آلاف كيلومتر ويمكنه التعامل مع الظروف والعوامل الطبيعية القاسية.

يعود اختيار اسم النموذج إشارة إلى فوز بورشه الأول الشامل في رالي "باريس داكار" عام 1984.

تتميز سيارة "911 داكار" بمحرك بوكسر توربو تشارج، سعة 3.0 لتر ينتج 473 حصانًا.

ستصنع بورش 2500 سيارة فقط من هذا الطراز بسعر يبدأ من 222 ألف دولار.

وستصل موديلات 911 داكار الأولى إلى الولايات المتحدة في ربيع 2023.