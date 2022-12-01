يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه CNN أحداث العنف في الصين وفي مصنع فوكسكون في وسط البلاد، والذي يُعد أكبر مصنع أيفون في العالم. يحتج العمال على المعاملة غير العادلة والظروف المعيشية القذرة وقواعد كوفيد الفوضوية.

فمنذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم عزل مصنع فوكسكون عن العالم الخارجي بعد تفشي مرض كوفيد-19.

الأمر الذي أجبر الموظفين على العيش والعمل في موقع المصنع.

وقد أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها CNN ظروف حياة قذرة، وتراكم للقمامة في الردهة، وانغماس المصنع في حالة من الفوضى.

ومن جهة أخرى أظهرت مقاطع الفيديو العمال وهم يتدافعون، ويكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الطعام والإمدادات.

وفي تقرير سيلينا وانغ مراسلة CNN المزيد عن الموضوع.