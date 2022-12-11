يتحدث جون سارلين من برنامج Nightcap إلى إيمي ويب، عالمة المستقبل، حول الآثار المترتبة على “ChatGPT” وهو نموذج أولي لمحادثات الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة OpenAI، من الجيل التالي التي تعصف بعقول الجميع.

حيث تتمتع ChatGPT بالقدرة على تحويل حياتك الدنيوية القاتمة إلى أرض عجائب تكنولوجية، أو قلبها رأسًا على عقب وتركك عاطلًا عن العمل.

إنه روبوت من شركة “OpenAI” التي فتنت الإنترنت بقدرتها المذهلة على إنشاء نص من نقاط الارتكاز.

بعض برامج Ai الأكثر تقدمًا مقنعة لنا، وهي تقدم معلومات مغلوطة أو معلومات غير كاملة أو خاطئة تمامًا.

ليس بالضرورة بغرض الخداع، ولكن لأن هذه الأنظمة، لإنها لا تزال جديدة نوعًا ما.

وقد يؤدي هذا إلى "سيناريو مرعب" حيث يمكننا تخيله استنادًا إلى أحداث الأخبار العاجلة، أو القصص السريعة التي يتم إنشاؤها، أو الأشخاص الذين يحاولون عمدًا تضليل الآخرين، وتوليد معلومات أو محتوى مقنع بشكل لا يصدق، ومضلل للغاية.