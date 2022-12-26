شاهد.. ماكدونالدز تختبر "نظامًا آليًا" قد يغير قطاع الوجبات السريعة

افتتحت McDonald's موقعًا آليًا في ولاية تكساس، حيث تحاول المطاعم في جميع أنحاء أمريكا طرقًا جديدة لجذب العملاء أثناء الطلب من السيارة أو لاستلام الطلب والذهاب.

ونشر حساب "Foodie_Munster" على وسائل التواصل الاجتماعي تجربته في المطعم الآلي بالكامل تقريبًا، حيث ذهب إلى فورت وورث ليشاهد فكرة ماكدونالدز الجديدة.

كما كشفت سلاسل مطاعم وجبات سريعة أخرى، مثل Taco Bell و Dominos و Panera Bread، عن تقنية جديدة لتسهيل الخدمة، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت ماكدونالدز في بيان إن فكرة هذا المطعم "ليست آلية بالكامل. هناك بعض التفاعل بين العملاء وفريق المطعم عند استلام الطلبات عبر الحزام الناقل للأطعمة والمشروبات".