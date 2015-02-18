تعرف على كيفية حصول التصويت بجوائز الأوسكار

(CNN)-- في كل عام تثار النقاشات حول: لماذا هذا الفيلم أو الممثل يفوز بجائزة الأوسكار؟ وفي الحقيقة فإن هناك طريقة لتوزيع الجوائز. تعلم كيف يتم احتساب الأصوات بطريقة غريبة عبر هذا الفيديو.