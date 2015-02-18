(CNN)-- في كل عام تثار النقاشات حول: لماذا هذا الفيلم أو الممثل يفوز بجائزة الأوسكار؟ وفي الحقيقة فإن هناك طريقة لتوزيع الجوائز. تعلم كيف يتم احتساب الأصوات بطريقة غريبة عبر هذا الفيديو.
تعرف على كيفية حصول التصويت بجوائز الأوسكار
تعرف على كيفية حصول التصويت بجوائز الأوسكار
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 09:58 (GMT +0400).
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يتم تكريم أفضل نجوم هولييود كل عام في جوائز الأوسكار، وفي ما يلي طريقة اختيار الفائزين بالجوائز.
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