تعرف على كيفية حصول التصويت بجوائز الأوسكار

تعرف على كيفية حصول التصويت بجوائز الأوسكار

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 09:58 (GMT +0400).
جوائز الأوسكارمشاهيرهوليوود
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يتم تكريم أفضل نجوم هولييود كل عام في جوائز الأوسكار، وفي ما يلي طريقة اختيار الفائزين بالجوائز.

(CNN)-- في كل عام تثار النقاشات حول: لماذا هذا الفيلم أو الممثل يفوز بجائزة الأوسكار؟ وفي الحقيقة فإن هناك طريقة لتوزيع الجوائز. تعلم كيف يتم احتساب الأصوات بطريقة غريبة عبر هذا الفيديو.

جوائز الأوسكارمشاهيرهوليوود