دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الذي يشتهر بلقب "فزاع"، تطبيقاً باسم "حمدان"، يحتوي على سيرته الذاتية ومقتطفات من حياته، ويشمل آخر أخبار الشيخ والمبادرات التي أطلقها في الإمارات إلى جانب القصائد الشعرية التي كتبها.

وعند تحميل "حمدان" من متجر التطبيقات، تجد في المقدمة أن إطلاق التطبيق هو "خطوة تهدف إلى تمكين شريحة واسعة من الجمهور من الوصول الفوري للمحتوى الخاص بأخبار وتوجيهات وقرارات الشيخ حمدان عبر أحدث وسائل الاتصال الداعمة للوسائط المتعددة."

وذكر المقدمة أيضاً أن التطبيق الجديد يتيح "للمستخدمين التعرف الفوري على كل ما يرد على الموقع الإلكتروني من أخبار أو صور أو مقاطع فيديو أو معلومات، فضلاً عن تحديثاتها."

ووفقاً لمتجر "Play Store" المختص بتطبيقات أجهزة "أندرويد"، حصد تطبيق حمدان على تقييم 4.8 من أصل 5، وتم تحميله ما بين 5 إلى 10 آلاف مرة.

ويُذكر أن الشيخ حمدان يتمتع بشهرة واسعة النطاق في الإمارات، إذ لديه 2.33 مليون متابع لحسابه على موقع "تويتر"، إلى جانب 5 ملايين متابع لحسابه على موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام"، وحصدت صفحته على "فيسبوك" 1.98 مليون "معجب".