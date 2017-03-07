دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في جلسة تغيَّب عنها طرفا النزاع الأسري، قضت محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر بمصر، بخلع سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي من زوجها الفنان حسين فهمي.

قرار المحكمة، الذي صدر يوم الأثنين، قضى بتطليق القصيبي من زوجها الفنان المصري، طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع."

وكانت زوجة الفنان حسين فهمي قد مثلت أمام المحكمة وأقرت بتنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع، وقالت إنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما.