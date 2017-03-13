شاهد.. حادث سيارة مميت لكن نهايته سعيدة فوق سطح منزل

حادث سيارة مميت لكن نهايته سعيدة فوق سطح منزل

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آخر تحديث منذ ساعة و53 دقيقة.
الصينسياراتحوادثغرائب
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فقد سائق سيارة دفع رباعي السيطرة عليها على الطريق حيث انزلقت سيارته واستقرت فوق سطح أحد المنازل في مدينة تايتشو الصينية.

الصينسياراتحوادثغرائب