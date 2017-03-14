دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يوم حافل بـ "الحرية" في المدرسة الأمريكية في دبي، شارك فيها الطلاب باحتفال CNN بيوم الحرية في إطار مشروع "الطريق إلى الحرية.” الأعمال المقدمة من الطلاب تنوعت بين رسائل قصيرة على شكل تغريدات من طلاب المرحلة الابتدائية حول معنى الحرية، إلى جلسة نقاشية في صف الاجتماعيات حول الجانب التاريخي والاقتصادي والمدني للحرية، وانتهاء بورشة عمل نظمها مشروع مودة لصنع دمى سترسل لاحقا إلى أطفال في مخيمات اللجوء السورية.