هكذا احتفل طلاب المدرسة الأمريكية في دبي بيوم الحرية في CNN

المدرسة الأمريكية بدبي تحتفل بيوم الحرية

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
الطريق إلى الحريةدبيالإمارات العربية المتحدةسورياقصة إنسانية
1:30

شارك طلاب المدرسة الأمريكية في دبي باحتفال CNN بيوم الحرية في إطار مشروع "الطريق إلى الحرية."

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يوم حافل بـ "الحرية" في المدرسة الأمريكية في دبي، شارك فيها الطلاب باحتفال CNN بيوم الحرية في إطار مشروع "الطريق إلى الحرية.” الأعمال المقدمة من الطلاب تنوعت بين رسائل قصيرة على شكل تغريدات من طلاب المرحلة الابتدائية حول معنى الحرية، إلى جلسة نقاشية في صف الاجتماعيات حول الجانب التاريخي والاقتصادي والمدني للحرية، وانتهاء بورشة عمل نظمها مشروع مودة لصنع دمى سترسل لاحقا إلى أطفال في مخيمات اللجوء السورية.

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