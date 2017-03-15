“الجميلة والوحش” بشخصية مثلية.. ما رأي الممثلين بذلك؟

شخصية مثلية في "الجميلة والوحش" تحدث ضجة

منوعات
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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شاهد نجوم فيلم “الجميلة والوحش” يعلقون على شخصية “ديزني” المثلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إحداث ضجة بسبب شخصية مثلية في الفيلم، شاهد ردة فعل نجوم الفيلم على هذه الشخصية والهدف من وراء الفيلم.

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