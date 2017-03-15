دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إحداث ضجة بسبب شخصية مثلية في الفيلم، شاهد ردة فعل نجوم الفيلم على هذه الشخصية والهدف من وراء الفيلم.
“الجميلة والوحش” بشخصية مثلية.. ما رأي الممثلين بذلك؟
شخصية مثلية في "الجميلة والوحش" تحدث ضجة
منوعات
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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شاهد نجوم فيلم “الجميلة والوحش” يعلقون على شخصية “ديزني” المثلية.
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