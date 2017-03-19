دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الدكتور أحمد عطية، رئيس جامعة 6 أكتوبر، الإعلامية إيمان الحصري بسبب الإتصال به عند الساعة 11 مساءً وإيقاظه من النوم، للاستفسار منه عن مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من طلاب الجامعة يحملون أسلحة بيضاء، ويعتدون على طلاب آخرين.

وقال عطية في مداخلة هاتفية أثناء برنامج "مساء Dmc" المذاع على قناة Dmc: "هل يجوز حد يكلم حد الساعة 11 بالليل عشان خاطر خناقة اثنين من الطلاب، أنا صحيت من النوم واتخضيت".

واعتذرت الإعلامية إيمان الحصري لرئيس الجامعة، قائلة: "تقديرنا خطأ إن الموضوع خطير، بقيام طلاب بإدخال أسلحة بيضاء"، مطالبة إياه بتعليق حول الحادثة، فرد الدكتور أحمد عطية قبل أن يُنهي الإتصال: "تم إحالة الطلاب للتحقيق وقد يتعرضوا للفصل النهائي، وغداً أكلمكم، مش قادر أتكلم، مع السلامة".