دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُعلن في السعودية تعليق الدراسة يوم الأحد في عدة محافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية وموجة الغبار التي تشهدها المملكة، والتي أطلق عليها اسم "عاصفة المدار."
وقد حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين بالمنطقة من تبعات العاصفة واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1) كم في بعض المناطق، بحسب ما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية."
وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام بن علي المسعودي، أن هذه التنبيهات تتمثل في نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية ممطرة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار والأمطار المصاحبة.
وعلى تويتر، عصفت صور وفيديوهات "مدار" بموقع التواصل حيث انتشرت العديد من المقاطع التي نشرها رواد الموقع، وفيميا يلي بعض منها.
لم نطلب منكم تأجيل السفر الا لـ #سلامتكم
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طرق #الوسطى عامة و جنوب #القصيم الرؤية معدومه
— #زياد_الجهني (@Zeyad_jehani) March 19, 2017
@Zeyad_jehani
طريق المدينه القصيم
باقي 20 كيلو عن بريده
الان pic.twitter.com/3i8e5SWV0h
— بــــدر (@Badar111f) March 19, 2017
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