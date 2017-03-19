دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُعلن في السعودية تعليق الدراسة يوم الأحد في عدة محافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية وموجة الغبار التي تشهدها المملكة، والتي أطلق عليها اسم "عاصفة المدار."

وقد حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين بالمنطقة من تبعات العاصفة واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1) كم في بعض المناطق، بحسب ما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية."

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام بن علي المسعودي، أن هذه التنبيهات تتمثل في نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية ممطرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار والأمطار المصاحبة.

#الصحة : رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار والأمطار المصاحبة لـ #عاصفة_مدار — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 18, 2017

وعلى تويتر، عصفت صور وفيديوهات "مدار" بموقع التواصل حيث انتشرت العديد من المقاطع التي نشرها رواد الموقع، وفيميا يلي بعض منها.

🔴 مقطع متداول لمواطن يدخل في وسط موجة غبار قوية وانعدام تام للرؤية . pic.twitter.com/XUEQz4nNr6 — علوم الامطار (@UloomAlmtar) March 19, 2017

@Zeyad_jehani

طريق المدينه القصيم

باقي 20 كيلو عن بريده

الان pic.twitter.com/3i8e5SWV0h — بــــدر (@Badar111f) March 19, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.