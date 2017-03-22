دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوقفت دور العرض السينمائي في الكويت عرض النسخة الجديدة من فيلم "بيوتي آند ذا بيست" (الجميلة والوحش) بعد المخاوف التي أُثيرت إزاء محتوى الفيلم.

فقد أعلنت شركة السينما الكويتية "سينسكيب" أنها قررت حجب الفيلم الذي تؤدي بطولته الممثلة البريطانية إيما واتسون، بما يتوافق مع مسؤوليتها ومبادئها تجاه الفئة العمرية من مشاهديها الصغار، بحسب ما جاء عبر حسابها الرسمي على تويتر.

فيلم "الجميلة والوحش" الذي وُصف بأنه يضم أول "لحظة شذوذ" لإحدى شخصيات ديزني، كان قد تصدّر شباك التذاكر بإيرادات بلغت 357 مليون دولار في نهاية الأسبوع على مستوى العالم، حيث استحوذت صالات أمريكا الشمالية على حوالي 175 مليون دولار من أصل المبلغ، ليتخطى التوقعات ويكسر الرقم القياسي المحلي لـ "Batman v Superman: Dawn of Justice"