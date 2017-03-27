دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الفنانة الاستعراضية سما المصري عن عزمها تقديم برنامج ديني فى رمضان المقبل، قائلة إنه سيشكّل نقلة جديدة في حياتها، ولا علاقة له بصورها الشخصية.

وكشفت المصري عبر حسابها على تويتر الأحد، أنها قامت بتسجيل أولى حلقات البرنامج، مضيفة في تغريدة أخرى أن هناك راقصات من قبلها أعلن عن توبتهن، مثل رابعة العدوية، وذلك في رد على التعليقات التي جاءت على إعلانها.

النهاردة سجلت اول حلقات برنامجي الديني في رمضان

اللهم بارك لنا في اعمالنا واغفر ذنوبي امين — سما المصري (@SamaElmasryy) March 26, 2017

اعداء النجاح مش وراهم غير انهم يقولوا ازاي سما المصري تعمل برنامج ديني فيه ناس قبلي كان راقصات وتابوا زي رابعة العدوية الله يرحمها — سما المصري (@SamaElmasryy) March 27, 2017

كما أشارت في تعليق عبر حسابها على إنستغرام أنها لن تلبس الحجاب أثناء تقديم البرنامج "كي لا تكذب على الناس"، على حد تعبيرها.

قرار الراقصة المصرية لاقى ردود فعل عديدة على مواقع التواصل، حيث استنكر العديد من روّاد تويتر الفكرة وعبروا عن استيائهم من الموضوع، وفيما يلي بعض تعليقاتهم.

بعد الإعلان عن تقديم سما المصري برنامج ديني في رمضان

الشيطان سيرتدي الحجاب ويقعد في البيت

ويفكر في ترك العمل في مصر فهناك من هو افضل منه — AboMosab ElGhrabawy (@AboMosabElghrba) March 27, 2017

طنط سما المصري هتقدم برنامج دينى بعد الشيك شاك شوك واحنا بتوع إعﻻم يتقالنا فالقنوات ناخدكو ليه اه محنا ملناش في الشيك وﻻ الشاك وﻻ الشوك 😏 — Nora Magdi ibrahem✋ (@noursoliman1994) March 27, 2017

موضوع سما المصري انها هتقدم برنامج ديني في رمضان زي موضوع فيفي عبده الام المثاليه في تكريم عيد الام المصدر واحد لتشويه مصر وسيدات مصر — عنتيل النشطاء😎💪🏿 (@antelelnoshtaa) March 26, 2017

الفنانه العظيمه سما المصري هتعمل برنامج ديني في رمضان بس الحمد لله إن ثورة ٢٥ يناير فشلت — نجاح الموجى (@Naga7_25jan) March 27, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.