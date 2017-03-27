دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الفنانة الاستعراضية سما المصري عن عزمها تقديم برنامج ديني فى رمضان المقبل، قائلة إنه سيشكّل نقلة جديدة في حياتها، ولا علاقة له بصورها الشخصية.
وكشفت المصري عبر حسابها على تويتر الأحد، أنها قامت بتسجيل أولى حلقات البرنامج، مضيفة في تغريدة أخرى أن هناك راقصات من قبلها أعلن عن توبتهن، مثل رابعة العدوية، وذلك في رد على التعليقات التي جاءت على إعلانها.
كما أشارت في تعليق عبر حسابها على إنستغرام أنها لن تلبس الحجاب أثناء تقديم البرنامج "كي لا تكذب على الناس"، على حد تعبيرها.
قرار الراقصة المصرية لاقى ردود فعل عديدة على مواقع التواصل، حيث استنكر العديد من روّاد تويتر الفكرة وعبروا عن استيائهم من الموضوع، وفيما يلي بعض تعليقاتهم.
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