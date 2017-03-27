دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدث إعلان الأكاديمية السعودية، ھوازن میرزا العمل على إنشاء ما يسمى بـ "أكاديمية التعدد" التي ستتيح للشباب الزواج بثلاث زوجات معاً، ضجة واسعة على مواقع التواصل في المملكة، وسط انتقادات لاذعة لمشروعها.

وقالت ميرزا أثناء برنامج "اتجاهات" الذي تبثه قناة "روتانا خليجية" إن الأكاديمية التي سیكون بھا نخبة من الاستشاريین المتخصصین، سوف تقوم على تزويج شاب أعزب بثلاث زوجات (آنسة ومطلقة وأرملة) خلال شهر واحد، وإذا نجحت التجربة ستقدم له الزوجة الرابعة بعد عشر سنوات.

#هوازن_ميرزا تشرح فكرة "اكاديمية التعدد"

سنزوج شاب غير متزوج من 3 زوجات: آنسة ومطلقة وأرملة، وإذا نجح نهديه الرابعة مجانا بعد 10 سنوات pic.twitter.com/seK3lTmmoj — خليجية (@Khalejiatv) March 26, 2017

وأضافت أنها تتحدث عن التعدد "كفكرة نص عليها القرآن الكريم ومسلم بها"، مضيفة أن هذا لا يعني أن لها علاقة بفكرة زواج رجل من أخريات. وأشارت هوازن الى أن هناك سيدات لديهن تطلع إلى رجل يكون إلى جانبهن ليومين فقط في الأسبوع، حتى لا تشغلهن مسؤوليات الزواج عن دور اجتماعي، على حد تعبيرها.

من جهته، انتقد أسامة الحازمي، كاتب وعضو في مجلس ادارة صحيفة المدينة، المشروع قائلا إن فكرة "أكاديمية التعدد" فكرة خيالية، تصلح كفيلم سينمائي فقط، وأن الرجل الذي يقبل بزوجة ليومين فقط، رجل يطلب عشيقة بالحلال.

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وأضاف الحازمي أثناء مشاركته في الحلقة، أن حاجة امرأة لزوج لمدة يوم أو يومين هي مجرد حاجة للمعاشرة، لكن نتاج هذه المعاشرة سيكون أطفال، فمن يتحمل مسؤوليتهم؟

فكرة ميرزا أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل وبرز وسم يحمل إسمها ضمن المواضيع الأكثر تداولاً في المملكة الإثنين، حيث انتقد العديد من روّاد تويتر ما أدلت به، وفيما يلي بعض التغريدات.

عدو المرأة الاول ليس ذكر همجي أو مجتمع ذكوري أو قوانين تسلب حقوقها .. عدوها الأول والأخير امرأة جاهله لا تعرف قيمتها كإنسان .

#هوازن_ميرزا — نايف (@NF949) March 27, 2017

لو كانت #هوازن_ميرزا في زمن الجواري كان شفتوها تاجرة في سوق النخاسه تبيع وتشتري بالجواري ( الفارسيات ) بس للأسف جت في الوقت والمكان الخطأ !! pic.twitter.com/KA4AXk0Rh9 — ناصر السهلي (@nasser22662) March 27, 2017

#هوازن_ميرزا

منصب وزيرة لـ سبايا #داعش يليق بها 👌🏻 — سعاد الشمري (@SouadALshammary) March 26, 2017