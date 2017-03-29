دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، وهو يساعد في إخراج شاحنة عالقة في الرمال.

المقطع حصد إعجاب العديد من رواد هذه المواقع، حيث أشادوا بتواضع الشيخ حمدان والمساعدة التي قام بتقديمها.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.