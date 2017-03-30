الجزائر (CNN)-- وقعت الجزائر وإيران اتفاقية لتعزيز الإنتاج السينمائي المشترك، تحديدا بين مؤسسة "فارابي" للسينما الإيرانية والمركز الجزائري للسينما والسمعي البصري، خلال الزيارة التي يؤديها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني رضا صالح أميري للجزائر هذه الأيام.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في لقاء جمع صالح أميري برئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ووزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، وتؤكد الاتفاقية وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية على تعزيز التعاون في مختلف مجالات السينما بين البلدين، عبر "تسهيل تدابير تنقل المستخدمين الفنيين والتقنيين المساهمين في الأعمال السينمائية".

كما تنص الاتفاقية على "تيسير استيراد وتصدير الأجهزة الضرورية في إنجاز الأعمال السينمائية واستغلالها في كل دولة"، و"التعاون في مجال التكوين السينمائي"، و"توسيع التعاون والتبادل بين مدارس السينما بايران والجزائر وبين مراكز انتاج الافلام والمتاحف السينمائية"، و"تقديم الدعم للاستفادة من المدن السينمائية".

كما تشمل الاتفاقية "ترميم الأعمال السينماتوغرافية وترقية المهرجانات والأسابيع السينمائية" وكذلك "التوزيع المتبادل للأفلام"، و"السعي لعرض الاعمال السينمائية الطويلة الايرانية والجزائرية في دور العرض لكلا البلدين".

ويوجد الوزير الإيراني في الجزائر منذ يوم الاثنين الماضي، والتقى بعدة شخصيات منها رئيسي غرفتي البرلمان ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، ومن الاتفاقيات الموقعة كذلك استراتيجية مشتركة لمحاربة الفكر المتطرف.

وتعدّ إيران إحدى أهم المدارس السينمائية الآسيوية، فرغم أن إنتاجها ليس مرتفعا كما عليه الحال بهوليوود أو بوليوود أو بعض البلدان الأوروبية كفرنسا، إلّا أن الأفلام الإيرانية تتميز في المهرجانات وتتوجه بالكثير من الجوائز، كما تحوز هذه الأفلام تقييما عاليا في عدد من المواقع السينمائية المتخصصة.