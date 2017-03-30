دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز إسم كاميليا الدفراوي، ابنة الفنانة علا غانم، على مواقع التواصل مؤخراً بعد الإطلالات التي ظهرت بها عبر حسابها على إنستغرام.

كاميليا أثارت جدلاً بين متابعيها بسبب "المظهر" الذي بدت عندما ارتدت الفستان أدناه حيث اعتبره البعض جريئاً فيما رأى آخرون أنها متحررة وأبدوا إعجابهم بها.

كما عادت ونشرت صورة أخرى لها على طريقة "السيلفي" وهي ترتدي فستان قصير مكشوف الأكتاف.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.