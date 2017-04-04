شاهد.. صورة رسمية "فاتنة" لميلانيا ترامب

(CNN) -- كشف البيت الأبيض الاثنين عن الصورة الرسمية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب.
وقد تم التقاط الصورة فى قاعة الجلوس الغربية بالمقر الخاص في البيت الابيض. الصورة التقطها المصور ريجين ماهاو، المعروف بالتقاط صورها المشهورة، بما في ذلك صورها الرائعة.
ولصورتها الرسمية كسيدة أولى، اختارت ترامب سترة سوداء مع منديل مطرّز. كما أن خاتم الخطوبة، الذي يزن 25 قيراطا، يظهر أيضا بشكل كامل.
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