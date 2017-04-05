دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الداعية الدكتور سلمان العودة على الضجة التي أثيرت حول حملة "كوني حرة"، حيث حذّر من الاعتقاد بأن المرأة ملكة في المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية، أو أن واقع المرأة اليوم هو الصورة التي يريدها الإسلام، مشيراً إلى أن الحملات التي وصفها بـ"المشبوهة" بشأن حقوقها لا تنطلق من الحرص على مصلحتها أو السعي الجاد لحمايتها.

وأوضح العودة في مقطع فيديو، نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه يجب أن يكون هناك دروس ومقالات وخطب وغير ذلك تعالج هذا الواقع مشدداً على ضرورة رفض تسليم المجتمع لجهات مجهولة ومشبوهة تهدف لنقل النموذج الغربي فيما يخص المرأة.

وقال الداعية السعودي أنه لا يجب النظر الى بلد غربي أو شرقي على أنه نموذج يجب الاقتداء به، مضيفاً أن النموذج الذي يجب أن نسير اليه هو النموذج الاسلامي. ودعا الشعب السعودي الى أن يكون واعيا، مع العمل على معالجة بعض المشاكل وليس فرض نموذج تعيس، على حد تعبيره.

يذكر أن مجموعة قنوات mbc كانت قد واجهت في الأيام القليلة الماضية هجوماً لاذعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة وسم "كوني حرة"، وهي حملة أطلقتها قبل عدة أشهر تمحورت حول تمكين المرأة العربية وتعزيز دورها في المجتمع، حيث حمّلت المجموعة مسؤولية ما حدث لأحد موظفي قسم الإعلام الجديد، وأعلنت حذف بعض التغريدات التي وصفتها بـ"المسيئة والمرفوضة."