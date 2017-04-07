(CNN)-- ألقى شخص كيسا من الدقيق على فرانسوا فيون، المرشح للرئاسة الفرنسية ورئيس الوزراء الأسبق، بينما كان يصافح أنصاره في تجمع انتخابي بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، قبل أن يتدخل الأمن ليبعد ذلك المحتج ويحتجزه.
شاهد.. شخص يقذف مرشحاً للرئاسة الفرنسية بالدقيق!
شاهد.. شخص يقذف مرشحاً لرئاسة فرنسا بالدقيق!
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 07 ابريل/نيسان 2017; 11:10 (GMT +0400).
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تعرض مرشح الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون لموقف لايحسد عليه في تجمع انتخابي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.
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