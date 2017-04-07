(CNN)-- ألقى شخص كيسا من الدقيق على فرانسوا فيون، المرشح للرئاسة الفرنسية ورئيس الوزراء الأسبق، بينما كان يصافح أنصاره في تجمع انتخابي بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، قبل أن يتدخل الأمن ليبعد ذلك المحتج ويحتجزه.