واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعتذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، ووافقت على دفع تعويض يقارب ثلاثة ملايين دولار لها نظير اسقاط دعوى قضائية كانت قد رفعتها على الصحيفة بسبب الضرر الذي لحق بها بعد مزاعم خاطئة نشرتها الأخيرة عن عملها كعارضة محترفة في السابق.

وبحسب ما أكدته مصادر مقربة من القضية، فإن الصحيفة البريطانية وافقت على دفع ما يعادل 2.9 مليون دولار أمريكي لتغطية الأضرار والنفقات التي تكبدتها ترامب.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بيانا قالت فيه: "نقر بأن المزاعم حول السيدة ترامب كانت غير صحيحة ونحن نتراجع عنها. نعتذر للسيدة ترامب عن أي أذلا ألحقته صحيفتنا بها."

وكانت ترامب قد اتهمت الصحيفة في دعوى قدمتها بسبتمبر/أيلول الماضي بالإدلاء بمزاعم غير صحيحة، مطالبة بتعويضات لا تقل عن 150 مليون دولار.