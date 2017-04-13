الرباط (CNN)— أعلن محامي سعد لمجرد، الفرنسي إيريك دوبون موريتي، أن موكله سيخرج من السجن مساء اليوم الخميس، بيدَ أنه لن يكون بمقدور سعد لمجرد مغادرة التراب الفرنسي، وسيلزم بارتداء سوار إلكتروني لأجل رصد تحركاته ومكان وجوده.

وقال موريتي في تصريحات صحفية مقتضبة إن لمجرد سينال اليوم حرية مؤقتة، وتأتي تصريحات المحامي بعد جلسة وصفت بالحاسمة، شهدتها محكمة في باريس أمس الأربعاء، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى سعد لمجرد بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية.

ودخل سعد لمجرد، أشهر مغني مغربي خلال السنوات الأخيرة، السجن بباريس يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وضعت شابة فرنسية، تبلغ من العمر 20 عاما، شكاية بحقه لدى مصالح الشرطة، ووجهت له النيابة العامة إثر ذلك تهمة الاعتداء الجنسي المصحوب بالعنف.

وطلب الملك محمد السادس من موريتي، وهو محامٍ فرنسي مشهور، الدفاع عن لمجرد في هذه القضية، وقد فشلت في السابق كل محاولات إقناع القضاء بالإفراج المؤقت عن لمجرد الذي لم يدن بعد.