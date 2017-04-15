أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حصل جمهور المطربة الأمريكية جانيت جاكسون على أول صورة لمولودها عيسى، الذي وضعته في يناير الماضي، من زوجها وسام المانع، رجل الأعمال القطري.

ونشرت جانيت جاكسون، البالغة من العمر 50 عاما، صورة لها مع مولودها عيسى، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا وطفلي بعد قيلولة".

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex — Janet Jackson (@JanetJackson) April 15, 2017

يأتي ذلك في ظل تقارير عن انفصال، لم يصل إلى حد الطلاق، بين جانيت جاكسون ووسام المانع بعد ولادة طفلهما، ولكن المتحدث الإعلامي باسم نجمة البوب الأمريكية لم يعلق على هذه التقارير.