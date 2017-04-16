الجزائر (CNN)— في أول تعليق له بعد خروجه من السجن، قال سعد لمجرد إن "سعادته لا توصف بعودته إلى والده والدته وأهله وأصدقائه وجمهوره الغالي الوفي الذي صمد معه منذ البداية"، مضيفًا: "سامحوني على التعب الذي سببته لكم".

المغني المغربي الذي خرج من السجن ليلة يوم الخميس 13 أبريل/نيسان بشكل مؤقت مع ضرورة بقائه فوق التراب الفرنسي وارتدائه سوارا إلكترونيا حتى تتأكد السلطات الأمنية من مكانه، كتب اليوم الأحد منشورا على صفحته الرسمية بأنستاغرام، عبّر من خلاله عن فرحته بالخروج من السجن.

وقال لمجرد: "أفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل. أشكر إخواني وأخواتي الفنانين والفنانات الذين عاشوا معي و مع أهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعا حقكم ، الله يحفظكم من كل مكروه".

وختم لمجرد منشوره بشعار المملكة المغربية: "الله، الوطن، الملك"، وقد حقق المنشور تفاعلا كبيرا وصل إلى 120 ألف إعجاب وآلاف التعليقات كلها تهنئ سعد لمجرد على استراجعه لحريته بشكل مؤقت.

ومكنت محكمة الاستئناف بباريس سعد لمجرد من حريته المؤقتة، بعد أن طلبها الادعاء العام، ومن المرتقب أن يتم استئناف جلسات المحاكمة بعد يوم غد الثلاثاء، إذ لم يصدر أي حكم قضائي في هذه القضية.

ودخل سعد لمجرد، أشهر مغني مغربي خلال السنوات الأخيرة، السجن بباريس يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وضعت شابة فرنسية، تبلغ من العمر 20 عاما، شكاية بحقه لدى مصالح الشرطة، ووجهت له النيابة العامة إثر ذلك تهمة الاعتداء الجنسي المصحوب بالعنف.