الرباط (CNN)— في أول فيديو له بعد خروجه من السجن، اختار المغني المغربي سعد لمجرد عنوان آخر أغنية له "أنا ماشي ساهل" (أنا لست سهل المراس) ليتردد في جزء مهم من الفيديو الذي حمل عنوان "إليكم"، اعتبره المغني هدية إلى متتبعيه وعشاقه.

ويظهر في الفيديو سعد لمجرد وهو مبتهج ويرقص ويعانق من يعرفونه بشكل شخصي زيادة على التقاط صور مع بعض المعجبين، قبل أن يخصص حيزا مهما من الفيديو لوالده ووالدته، إذ قام فريق التوضيب بإضافة موسيقى تصويرية جد خاصة ومؤثرات بصرية لتقوية المقطع المخصص للوالدين.

ولم يبدُ لمجرد متأثرا في الفيديو بقرابة الخمسة الأشهر ونصف التي قضاها في السجن، إذ كان يرقص ويداعب والديه ويغني مع معجبيه، الأمر الذي اعتبره معلّقون ردا منه على ما لاحقه من أخبار حول ترّدي وضعه النفسي جرّاء الاعتقال وتأثير هذه التجربة على مساره الغنائي.

ومكنت محكمة الاستئناف بباريس سعد لمجرد من حريته المؤقتة، بعد أن طلبها الادعاء العام، ومن المرتقب أن يتم استئناف جلسات المحاكمة يوم غد الثلاثاء، إذ لم يصدر أي حكم قضائي في هذه القضية.

ودخل سعد لمجرد، أشهر مغنٍ مغربي خلال السنوات الأخيرة، السجن بباريس يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وضعت شابة فرنسية، تبلغ من العمر 20 عاما، شكاية بحقه لدى مصالح الشرطة، ووجهت له النيابة العامة إثر ذلك تهمة الاعتداء الجنسي المصحوب بالعنف.

شاهد الفيديو: