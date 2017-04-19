الخرطوم، السودان (CNN) -- يكافح السودان منذ عقود لمواجهة مشكلة وجود الأمية في البلاد المترامية الأطراف، ورغم إطلاق تلك المعركة منذ عقود إلا أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة ويزيد عدد الأميين عن 750 ألفا وفق بعض التقديرات. وكما في أي حرب يبقى عنصر الإرادة البشرية هو الأساس. بعض الناس يرفضون الاستسلام لأقدارهم بحجة المرض أو الفقر أو التقدم بالسن، كما هو حال بت المني عبد القادر، التي تعلمت القراءة والكتابة وحفظت القرآن بعد بلوغها من العمر 75 عاما.