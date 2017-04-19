الخرطوم، السودان (CNN) -- يكافح السودان منذ عقود لمواجهة مشكلة وجود الأمية في البلاد المترامية الأطراف، ورغم إطلاق تلك المعركة منذ عقود إلا أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة ويزيد عدد الأميين عن 750 ألفا وفق بعض التقديرات. وكما في أي حرب يبقى عنصر الإرادة البشرية هو الأساس. بعض الناس يرفضون الاستسلام لأقدارهم بحجة المرض أو الفقر أو التقدم بالسن، كما هو حال بت المني عبد القادر، التي تعلمت القراءة والكتابة وحفظت القرآن بعد بلوغها من العمر 75 عاما.
شاهد "بت المنى".. سودانية في الـ75 من عمرها تهزم الأمية وتحفظ القرآن
سودانية عمرها 75 سنة تهزم الأمية وتحفظ القرآن
منوعات
نُشر يوم الأربعاء, 19 ابريل/نيسان 2017; 02:14 (GMT +0400). آخر تحديث الخميس, 20 ابريل/نيسان 2017; 03:18 (GMT +0400).
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السودانية بت المني عبد القادر، التي تعلمت القراءة والكتابة وحفظت القرآن بعد بلوغها من العمر 75 عاما.
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