فيديو يظهر مئات الأشخاص وهم يجلسون في متنزه أمام الكنيست الإسرائيلي لصنع لفافات الماريغوانا وتدخينها.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من إلغاء تجريم تدخين الماريغوانا، ورغم أن هذا لا يجعلها قانونية بشكل تام إلا أن ذلك يعني أنه من يدخن الماريغوانا لن يتعرض للمحاكمة أو السجن حتى يقوم بالتدخين في الأماكن العامة للمرة الرابعة.

ويأمل الكثير من المشاركين في هذا التجمع بجعل تدخين الماريغوانا قانونياً بشكل كامل.