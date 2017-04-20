دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رجب ساران، طفل تركي في الرابعة من عمره، وهو يتتبع خطوات والده. ففي صالون حلاقة الأب، يقوم الطفل بحلاقة شعر الصغار والكبار، ويأمل بأن يصبح مثل والده عندما يكبر.
رجب التركي.. حلاق محترف عمره 4 سنوات
رجب التركي.. حلاق محترف عمره 4 سنوات
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آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
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طفل تركي في الرابعة من عمره، يتتبع خطوات والده في حلاقة الشعر.
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