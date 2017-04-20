دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رجب ساران، طفل تركي في الرابعة من عمره، وهو يتتبع خطوات والده. ففي صالون حلاقة الأب، يقوم الطفل بحلاقة شعر الصغار والكبار، ويأمل بأن يصبح مثل والده عندما يكبر.