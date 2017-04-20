رجب التركي.. حلاق محترف عمره 4 سنوات

رجب التركي.. حلاق محترف عمره 4 سنوات

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
تركياطرائفأطفال
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طفل تركي في الرابعة من عمره، يتتبع خطوات والده في حلاقة الشعر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رجب ساران، طفل تركي في الرابعة من عمره، وهو يتتبع خطوات والده. ففي صالون حلاقة الأب، يقوم الطفل بحلاقة شعر الصغار والكبار، ويأمل بأن يصبح مثل والده عندما يكبر.

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