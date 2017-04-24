الرباط (CNN)— رغم استمرار محاكمته في تهم تخصّ الاعتداء الجنسي منعت خروجه من فرنسا، استطاع المغني المغربي، سعد لمجرد، أن يحوز على ثلاث جوائز في حفل "جائزة الموسيقى العربية" في أول دورة لها، أقيمت أمس الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، كما حازت إليسا على أربع جوائز.

وحاز لمجرد، لذي حضرت والدته الممثلة نزهة الركراكي لتسلّم الجوائز، على جائزة أغنية السنة، عن أغنية "غلطانة"، ثم على جائزة أفضل أغنية من المغرب الكبير، عن الأغنية السابقة ذاتها، بينما حققت أغنيته "أنا ماشي ساهل"، جائزة الفيديو كليب الأكثر مشاهدة على اليوتيوب.

وتنظم الجائزة مجموعة Music Or Media بالتعاون مع عشر إذاعات من جل بلدان المنطقة العربية، وقد حضرت حفل أمس، الذي نظم بمسرح كازينو لبنان، مجموعة من الوجوه الفنية، منها صباح فخري وإبنه أنس وعبد الفتاح الجريني وماجد المهندس وإليسا.

وحاز الفنان السعودي-العراقي ماجد المهندس على جائزة أفضل فنان عربي، وكذا جائزة أفضل أغنية خليجية، وحازت إليسا على أربع جوائز، أولها جائزة أفضل فنانة عربية، ثم جائزة نجمة التواصل الإجتماعي، وجائزة أفضل “تيتر” مسلسل أو فيلم، وجائزة نجمة البلد المضيف.

وحاز الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني جائزة أفضل عمل عالمي لفنان عربي عن أغنيته "جابرا فان"، كما حاز الشاعر المصري أمير طعيمة، جائزة شاعر العام، وحاز النجم المصري تامر حسني على جائزة أفضل أغنية مصرية عن أغنية "عمري ابتدا"، وكذا جائزة أفضل حفل غنائي لنجم عربي نالها النجم تامر حسني.

ومن الجوائز الأخرى، هناك جائزة أفضل فيديو كليب للفنانة مايا دياب، عن كليب "7 أرواح"، وحاز فضل سليمان على جائزة أفضل ملحن للسنة، وحقق حسين الديك جائزة الأغنية الأكثر استماعا وتحميلا عن عملك "ما أحلاكِ"، وحقق ناصيف زيتون جائزة ظاهرة السنة.