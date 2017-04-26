(CNN)-- غردت جوردين ماكمانوس بفيديو يظهر صديقها أوستن وهو يتعثر على الدرج خلال حفل زواجهما، حيث انتشر المقطع بشكل كبير.
شاهد.. لحظة تعثر عريس خلال حفل زفافه
شاهد.. لحظة تعثر عريس خلال حفل زفافه
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
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ليلة حفل موسيقية لن تنسى أبداً
(CNN)-- غردت جوردين ماكمانوس بفيديو يظهر صديقها أوستن وهو يتعثر على الدرج خلال حفل زواجهما، حيث انتشر المقطع بشكل كبير.
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