شاهد.. لحظة تعثر عريس خلال حفل زفافه

شاهد.. لحظة تعثر عريس خلال حفل زفافه

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
زواج وطلاقطرائفحوادث
0:34

ليلة حفل موسيقية لن تنسى أبداً

(CNN)-- غردت جوردين ماكمانوس بفيديو يظهر صديقها أوستن وهو يتعثر على الدرج خلال حفل زواجهما، حيث انتشر المقطع بشكل كبير.
 

زواج وطلاقطرائفحوادث