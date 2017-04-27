أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ذكرت شبكة CBC أن شابة علقت فوق رافعة ضخمة في مدينة تورونتو الكندية، في حين أن السلطات لا تعرف بعد كيف علقت هذه الشابة فوق الرافعة. وبحسب CBC فإن من المحتمل صعود الشابة للرافعة قبل أن تتزحلق أسفل أسلاكها لتعلق فوق البكرة. واعتقلت الشابة ذات الـ23 عاماً بعد عملية الإنقاذ التي استمرت ساعتين ونصف، ووجهت لها ست تهم لتعمّد الأذى.
شابّة تعلق في الهواء فوق رافعة.. شاهد ما حدث!
شابّة تعلق في الهواء فوق رافعة.. شاهد ما حدث!
منوعات
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
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عملية الإنقاذ استغرقت أكثر من ساعتين ونصف.
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