دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أنها تحقق في الانتهاكات التي كشفت عنها موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض، حول قيام الإدارة "بإجبار الفتيات على خلع ملابسهن كاملة" والوقوف عرايا تماما للتفتيش.

وكانت موظفة سابقة في دار رعاية الفتيات في العاصمة الرياض، قد قالت خلال برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن إدارة الدار تجبر الفتيات النزيلات في الدار على التعري تمامًا بهدف تفتيشهن، مشيرة الى أن لديها اعترافات مسجلة بخط يد الفتيات حول إجبارهن على ذلك.

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موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض: الإدارة تجبر الفتيات على خلع ملابسهن كاملة والوقوف عرايا تماما للتفتيش#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/jPmlV1hkFB — خليجية (@Khalejiatv) April 26, 2017

موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض:

لدي اعترافات مسجلة بخط يد الفتيات حول إجبار الإدارة لهن على التعري الكامل!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/65Po3pnGBL — خليجية (@Khalejiatv) April 26, 2017

وذكرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر" الاربعاء، أنها شكّلت لجنة من المختصين للتحقق مما ذكر عن مؤسسة رعاية الفتيات، مؤكدة أنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات.

الوزارة شكلت لجنة من المختصين باشرت عملها منذ ورود معلومات بالأمس للتحقق مما ذكر عن مؤسسة رعاية الفتيات،وتؤكد أنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات. — وزارة العمل والتنمية (@MLSD_SA) April 26, 2017

كما أعلنت "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها باشرت في التحقق من صحة ما أثير في البرنامج، واعدة باتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

١-٢إشارة لما تم الحديث عنه في أحد البرامج التلفزيونية عن تجاوزات في مؤسسة رعاية الفتيات؛ فقد باشرت الهيئة بالتحقق من صحة ما أثير في البرنامج — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) April 26, 2017

٢-٢ وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن. — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) April 26, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.