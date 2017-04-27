دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أنها تحقق في الانتهاكات التي كشفت عنها موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض، حول قيام الإدارة "بإجبار الفتيات على خلع ملابسهن كاملة" والوقوف عرايا تماما للتفتيش.
وكانت موظفة سابقة في دار رعاية الفتيات في العاصمة الرياض، قد قالت خلال برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن إدارة الدار تجبر الفتيات النزيلات في الدار على التعري تمامًا بهدف تفتيشهن، مشيرة الى أن لديها اعترافات مسجلة بخط يد الفتيات حول إجبارهن على ذلك.
وذكرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر" الاربعاء، أنها شكّلت لجنة من المختصين للتحقق مما ذكر عن مؤسسة رعاية الفتيات، مؤكدة أنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات.
كما أعلنت "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها باشرت في التحقق من صحة ما أثير في البرنامج، واعدة باتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
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