دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنان المصري أحمد مكي عن سر غيابه لحوالي عامين عن الساحة الفنية في مصر، مرجعا ذلك إلى إصابته بمرض خطير، ولكنه أكد أنه تماثل للشفاء تماما الآن، موجها الشكر إلى جمهوره عبر أول صفحة له على موقع "فيسبوك".

مكي المُلقب بـ"الكبير قوي"، نسبة المسلسل الذي قدم 5 أجزاء منه في رمضان خلال الأعوام الماضية كان آخرها في عام 2015، سيظهر في رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضي بمسلسل جديد اسمه "خلصانة بشياكة"، ويشاركه في العمل النجمان هشام ماجد وشيكو.

وشرح مكي، الذي سبق أن قدم أغنية ساخرة شهيرة اسمها "فيسبوكي" ليؤكد بها أن ليس له أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، سبب إنشاء صفحة خاصة به على "فيسبوك"، قائلا إن ما دفعه إلى ذلك هو كثرة الناس التي سألت عن غيابه خلال العام الماضي، ورغبته في توجيه الشكر لهم على سؤالهم عنه، مؤكدا أن ذلك ساعده نفسيا وكان بحاجة إليه.

وكشف مكي عن سر غيابه، قائلا: "أنا كنت مريض جدا منذ عام تقريبا، كنت أعاني من فيروس أصاب الكبد والطحال، ولم أكن حتى قادرا على شرب الماء بسبب الطحال، وكنت في شبه غيبوبة خلال أول شهرين من المرض، لأن الكبد سبب لي الخمول، وكنت أنام من 18 إلى 20 ساعة في اليوم، وفقدت أكثر من 30 كيلوغراما من وزني وكنت شبه فاقد للأمل".

وأضاف: "الحمد لله على كل شيء، أنا الآن شُفيت تماما ووزني زاد مجددا، وتعلمت الكثير في هذه الرحلة، وسؤالكم عني شكل فارقا كبيرا، شعرت بأنكم أهل وليس جمهورا، وغيابي أثر فيهم"، وتابع بالقول: "ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوا قلبي، وأهلا بكم في صفحتي".

وأوضح مكي أن تسمية صفحته الجديدة على "فيسبوك" بـ"سكي ملواني" تعود إلى استعانة بـ"لغة الشارع" بعدما وجد صعوبة في إنشاء صفحة باسم "أحمد مكي" بسبب كثرة الصفحات الموجودة باسمه على فيسبوك لكنه ليس له أي علاقة بها.

وقال: "سكي ملواني = مكي !.. هي دي السغه لمبه، وفيه بعض الناس تحب تنطقها السغه لمون.. وهي لغة شارع كانوا بيتكلموها عشان الحكومة ماتفهمش هما بيقولوا ايه.. زي شفره.. وطريقتها باختصار... الكلمة اللي عاوز تقولها بتشيل أول حرف فيها وتحط مكانه حرف السين (س)، وتقول بعد الكلمة دي أي كلمه تانية بشرط يكون أول حرف فيها هو الي أنت حذفته وغيرته ب (س) من الكلمة الي قبلها... مثال: مكي.. شيلنا أول حرف الي هو (الميم) وحطينا (س) فبقت (سكي) وحطينا كلمه بعدها بدايتها حرف (م) الي شيلناها من مكي حطينا كلمه (ملواني)... وبكده (سكي ملواني) = (مكي)... (سغه لمبه) = (لغة).. و(سكرونه ممبار) = (مكرونة) وهكذا".