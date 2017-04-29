أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN )— هبطت طائرة صغيرة بشكل اضطراري في مطار ساراسوتا برادنتون الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية وقد خرج الركاب جميعا منها بدون إصابات.
شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة بحالة طوارئ
شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة بحالة طوارئ
منوعات
آخر تحديث السبت, 29 ابريل/نيسان 2017; 08:43 (GMT +0400).
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هبوط اضطراري بأمان في مطار بولاية فلوريدا الأمريكية بعد عطل في أحد العجلات الخلفية.
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