أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN )— هبطت طائرة صغيرة بشكل اضطراري في مطار ساراسوتا برادنتون الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية وقد خرج الركاب جميعا منها بدون إصابات.