شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة بحالة طوارئ

شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة بحالة طوارئ

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آخر تحديث السبت, 29 ابريل/نيسان 2017; 08:43 (GMT +0400).
أمريكاطيرانحوادث الطيران
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هبوط اضطراري بأمان في مطار بولاية فلوريدا الأمريكية بعد عطل في أحد العجلات الخلفية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN )— هبطت طائرة صغيرة بشكل اضطراري في مطار ساراسوتا برادنتون الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية وقد خرج الركاب جميعا منها بدون إصابات.

أمريكاطيرانحوادث الطيران