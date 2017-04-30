أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهر بائع في أحد المحلات في الولايات المتحدة هادئا وغير منزعج عندما وجه لص مسلح مسدسا إلى رأسه أثناء عملية السرقة التي وثقتها كاميرا الفيديو الخاصة بالمتجر.
شاهد.. كيف تعامل هذا البائع مع لص صوب مسدس نحو رأسه!
شاهد.. كيف تعامل هذا البائع مع لص مسلح!
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آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
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دخل رجل مسلح إلى متجر وطالب الموظف المسؤول بالنقود الموجودة في صندوق المتجر فكانت المفاجأة بردة فعل الموظف..
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