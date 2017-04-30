شاهد.. كيف تعامل هذا البائع مع لص صوب مسدس نحو رأسه!

شاهد.. كيف تعامل هذا البائع مع لص مسلح!

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
أمريكاسرقاتالشرطة الأمريكية
0:53

دخل رجل مسلح إلى متجر وطالب الموظف المسؤول بالنقود الموجودة في صندوق المتجر فكانت المفاجأة بردة فعل الموظف..

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهر بائع في أحد المحلات في الولايات المتحدة هادئا وغير منزعج عندما وجه لص مسلح مسدسا إلى رأسه أثناء عملية السرقة التي وثقتها كاميرا الفيديو الخاصة بالمتجر.

أمريكاسرقاتالشرطة الأمريكية