أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهر بائع في أحد المحلات في الولايات المتحدة هادئا وغير منزعج عندما وجه لص مسلح مسدسا إلى رأسه أثناء عملية السرقة التي وثقتها كاميرا الفيديو الخاصة بالمتجر.