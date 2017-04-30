دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس هيئة الترفيه السعودية أحمد الخطيب، الأحد، أن تصريحاته عن أن المملكة "ستفتتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية"، والتي أثارت جدلا واسعا، جرى الترويج لها بشكل "غير دقيق".

وقال الخطيب، في بيان، إن ما ورد في لقاء أجراه مع وكالة أنباء رويترز "فُهم بشكل غير دقيق، وساهمت ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى العربية في تفسير سياق الحديث بطريقة غير واضحة وغير مكتملة"، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأضاف أن ما ذكره بأن المملكة ستفتح دور سينما يوماً ما "لن يكون خارج إطار الإجراءات الرسمية التي تعتمدها المملكة في مسيرتها في التعامل مع كافة المشاريع ونهجها في تعزيز مسيرة التنمية في جوانبها المختلفة"، وتابع بالقول إن "تلك الإجراءات تراعي كافة المتطلبات، ومن أهمها رغبة المجتمع الذي سيستفيد من تلك المشاريع بكافة شرائحه".

وأكد الخطيب أن "تلك الإجراءات ستنعكس، بلا شك، على الكيفية والتوقيت لإطلاق هذا النوع من المشاريع، خصوصاً أن هيئة الترفيه تسعى إلى دعم صناعة الترفيه بالمملكة وتمكين القطاع الخاص من ذلك وفق متطلبات الجمهور المستفيد منها".

وأوضح الخطيب أن "ما تم تفسيره بشكل غير دقيق حول ما ذكره بأن هيئة الترفيه تسعى إلى توفير ترفيه (يشبه بنسبة 99 % ما يحدث في لندن ونيويورك)، ليس بالضرورة أن يتعارض مع رغبة الجمهور المستفيد منها بكافة شرائحه". وقال إن "نهج الهيئة منذ انطلاقتها واضح، ويعتمد في أساسه على دعم وتمكين القطاع الخاص لتقديم برامج ذات قيمة عالية ومتنوعة وتواكب أبرز ما توصلت له هذه الصناعة عالمياً، وبشكل يتوافق مع قيم وثوابت المملكة المعتمدة على تعاليم الإسلام السمحة".

وأضاف أن "ما ذكر بأن المحافظين عليهم المكوث في منازلهم إذا لم تلقَ برامج وأنشطة الترفيه المختلفة اهتمامهم تم ذكره بشكل غير دقيق وغير مكتمل، مما أدى إلى إساءة الفهم"، مشيرا إلى أن "هيئة الترفيه لديها هدف واضح، وهو تشجيع صناعة الترفيه واستقطاب كافة شرائح المجتمع السعودي بمختلف أعمارهم ورغباتهم".

وتابع بالقول إنه "يحترم كافة أطياف المجتمع السعودي، وأن الهيئة وبرامجها تسعى إلى تلبية أذواقهم، وستوفر خيارات متعددة أخرى للترفيه لكافة طبقات المجتمع"، مشيرا إلى أن الهيئة "تشترط على منظمي تلك الفعاليات الالتزام بالتعاليم الإسلامية"، وإلى أنه "سبق أن حدثت حالات أوقفت فيها الفعاليات".